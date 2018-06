Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will Bundestagsabgeordnete der Linken-Fraktion weiter vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachten lassen. Der Verfassungsschutz wende bei Abgeordneten keine nachrichtendienstlichen Mittel an, sondern werte ausschließlich offen zugängliche Quellen aus, sagte Friedrich der "Welt am Sonntag". Die Linke werde so lange beobachtet, so lange sie "extremistische Einschlüsse" habe, fügte Friedrich hinzu.

