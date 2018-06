Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat nach der tödlichen Prügelattacke auf einen 20-Jährigen am Berliner Alexanderplatz eine massive Ausweitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen gefordert. "Ich halte es für richtig, dass an Plätzen oder Straßen, an denen es auffällig viel Kriminalität gibt, mehr Kameras installiert werden", sagte Friedrich der "Welt am Sonntag". Videokameras seien ein sehr effizientes Mittel, das auf viele abschreckend und präventiv wirke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.