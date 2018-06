Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bedeutung der geplanten Gedenkstelle in Berlin für die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma hervorgehoben. Es sei wichtig, dass sich jede Generation immer wieder neu mit der eigenen Geschichte auseinandersetze, sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. "Und dafür müssen wir auch geeeignete Orte haben, an denen das möglich ist - zu denen auch in Zukunft Menschen gehen können, wenn schon die Zeitzeugen gar nicht mehr am Leben sind", fügte die Kanzlerin hinzu.

