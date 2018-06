Beirut (dpa) - Der Weltsicherheitsrat und die USA haben einen Bombenanschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit mindestens acht Todesopfern scharf verurteilt. Unter den Toten war General Wissam al-Hassan, ein hochrangiger Funktionär des libanesischen Geheimdienstes, dem dieser Anschlag vermutlich galt. Er hatte nach Angaben aus Geheimdienstkreisen in den vergangenen Tagen mehrfach Morddrohungen erhalten. Al-Hassan stand der oppositionellen, anti-syrischen Zukunftsbewegung nahe. Das höchste UN-Gremium forderte die Libanesen auf, an der nationalen Einheit festzuhalten.

