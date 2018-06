Düsseldorf (dpa) - Der FC Bayern München hat mit dem achten Sieg im achten Spiel einen Startrekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Der Rekordmeister gewann bei Fortuna Düsseldorf mit 5:0. Der FC Schalke 04 setzte sich überraschend mit 2:1 bei Meister Borussia Dortmund durch. Eintracht Frankfurt festigte mit einem 3:1 über Hannover 96 Platz zwei in der Tabelle. Weiter in die Krise schlitterte VfL Wolfsburg durch ein 0:2 gegen den SC Freiburg. Bayer Leverkusen kam gegen Mainz 05 zu einem 2:2-Unentschieden.

