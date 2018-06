Berlin (dpa) - Die Berliner Charité nimmt wegen eines starken Keimbefalls auf zwei ihrer Stationen keine Frühgeborenen mehr auf. Sogenannte Serratien-Keime waren vor rund zwei Wochen in zwei der fünf Stationen für frühgeborene Babys der Universitätsklinik entdeckt worden.

Charitésprecherin Stefanie Winde bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Berliner Morgenpost». Ein schwer krankes Baby ist Winde zufolge gestorben. Allerdings sei zunächst noch unklar, ob die Keime die Ursache für den Tod waren. Weitere Babys seien erkrankt. Die am Virchow-Klinikum der Charité entdeckten Erreger gelten der Sprecherin zufolge als weniger gefährlich als die multiresistenten Keime, an denen in Bremen mindestens drei Frühchen gestorben waren.