London (AFP) Ein britisches Kabinettsmitglied ist wegen Polizistenbeleidigung zurückgetreten. Der "Chief Whip" von Premierminister David Cameron, Andrew Mitchell, räumte am Freitag seinen Posten. Mitchell gestand, im September am Dienstsitz Camerons die dort wachhabenden Polizisten beschimpft zu haben, als sie ihn nicht auf seinem Fahrrad durch das Haupttor rollen lassen wollten. Der "Chief Whip" ist eine Art parlamentarischer Geschäftsführer, der für die Disziplin in der Regierungsfraktion verantwortlich ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.