Köln (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC hat in der diesjährigen Champions League seine erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller unterlag am Samstag beim russischen Vertreter Swesda Swenigorod mit 24:31 (13:15). Vor einer Woche hatten die Erfurterinnen in der Gruppe D bei ihrer zweiten Teilnahme in der Königsklasse gegen den 13-maligen dänischen Champion Viborg HK noch überraschend den ersten Sieg gefeiert.

Ebenfalls eine Pleite gab es für Vizemeister Buxtehuder SV. Das Team von Coach Dirk Leun, das in der Bundesliga nach sieben Spielen noch ohne Verlustpunkt ist, verlor gegen den Titelfavoriten und rumänischen Serienmeister Oltchim Valcea deutlich mit 15:34 (6:14). Nach sechs Niederlagen in sechs Spielen bei der Champions-League-Premiere in der Vorsaison wartet Buxtehude, das bereits seine Auftaktpartie verloren hatte, weiter auf den ersten Punktgewinn in der Königsklasse.