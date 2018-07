New York (dpa) - Das Hollywood-Paar Justin Timberlake und Jessica Biel hat Spekulationen über eine Hochzeit bestätigt. «Es ist wunderbar, verheiratet zu sein», sagten die beiden in einer Mitteilung, die das US-Magazin «People» veröffentlichte. «Die Zeremonie war wunderschön und es war etwas ganz besonderes, von Familie und Freunden umgeben zu sein.» Damit bestätigte das Paar die seit Tagen anhaltenden Spekulationen zahlreicher US-Medien. Den Berichten zufolge fand das mehrtägige Spektakel in einer Villa in Süditalien statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.