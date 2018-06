Tripolis (AFP) Der frühere Sprecher des einstigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi ist in Libyen festgenommen worden. Wie die Regierung in Tripolis mitteilte, wurde Mussa Ibrahim am Samstag in der Ortschaft Tarhuna rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt gefasst. Die kurze Regierungsmitteilung bestätigte Gerüchte, die seit den Morgenstunden kursierten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.