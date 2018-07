Luxemburg (dpa) - Luxemburgs Erbgroßherzog Guillaume wird eines Tages seinem Vater, Großherzog Henri (57), auf dessen Thron folgen. Hier ein paar wichtige Stationen aus dem Leben des künftigen luxemburgischen Staatsoberhauptes, der auch die Titel Erbprinz von Nassau und Prinz von Bourbon-Parma trägt:

- geboren am 11. November 1981 - Besuch von Gymnasien in Luxemburg und in der Schweiz - Ausbildung an der Militärakademie in Sandhurst in Großbritannien - Studium der Politik in Großbritannien - Examen an der Universität Angers in Frankreich (2009) - Ernennung zum Erbgroßherzog im Jahr 2000

Guillaume spricht Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch. In seiner Freizeit liest er gerne philosophische Texte und historische Romane. Er spielt Klavier, Tennis und fährt Ski.

Prinz Guillaume