Luxemburg (dpa) - Mit ihrer Hochzeit mit Luxemburgs Thronfolger Guillaume ist Gräfin Stéphanie de Lannoy Erbgroßherzogin von Luxemburg geworden. Zugleich nahm die Belgierin die luxemburgische Staatsbürgerschaft an. Hier ein paar wichtige Stationen aus ihrem Leben:

- geboren am 18. Februar 1984 - Besuch von Schulen in Belgien und Frankreich - Im Alter von 18 Jahren ein Jahr in Moskau zum Sprachstudium - Germanistikstudium in Belgien und Berlin, Abschluss an der Uni Löwen (Belgien) - Praktika in Berlin unter anderem bei der belgischen Botschaft

Stéphanie spricht Französisch, Deutsch, Englisch und Russisch. Zudem lernt sie derzeit Luxemburgisch. Sie ist eine begeisterte Violonistin und fährt gerne Ski.

