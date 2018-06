Luxemburg (dpa) - In Anwesenheit von gekrönten Häuptern aus ganz Europa hat in Luxemburg die Prinzenhochzeit begonnen: Luxemburgs Thronfolger Guillaume (30) und Gräfin Stéphanie de Lannoy (28) geben sich am Samstag in der hauptstädtischen Kathedrale Notre-Dame das Jawort.

Die Braut erschien in einem elfenbeinfarbenen Brautkleid des Designers Elie Saab mit Diadem und langer Schleppe - der Bräutigam in Gala-Uniform.

Zur der Vermählung war fast der ganze europäische Hochadel angereist, darunter die Könige und Königinnen aus Norwegen, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Belgien sowie zahlreiche Thronfolger. Die Hochzeit gilt als royales Top-Ereignis in diesem Jahr. Am Freitag hatte das Paar standesamtlich geheiratet.

Der Gottesdienst begann mit einer Schweigeminute für die vor zwei Monaten verstorbene Mutter der Braut. Gräfin Alix de Lannoy war Ende August nach einem Schlaganfall gestorben. In Gedenken an ihre Mutter trug Stéphanie zudem den Verlobungsring ihrer Mutter. Die Kirche mit rund 1400 Gästen war mit rund 3000 Rosen geschmückt.

Guillaume ist der älteste Sohn von Großherzog Henri (57) und soll eines Tages dessen Thron übernehmen. Er wird der siebte Herrscher im luxemburgischen Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg sein. Gräfin Stéphanie stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien Belgiens und ist zur Hochzeit Luxemburgerin geworden.

Der Politikwissenschaftler und die Germanistin hatten sich Ende April verlobt. Großherzog ist ein Titel für Fürsten im Rang zwischen König und Herzog. Luxemburg hat gut 500 000 Einwohner und ist das einzige Großherzogtum der Welt.

