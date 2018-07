Sassari (SID) - Citroen-Pilot Mikko Hirvonen liegt vor der Schlussetappe der Italien-Rallye auf Sardinien klar in Führung und steht vor seinem ersten Saisonsieg. Der Finne baute die Führung in seinem DS3 weiter aus und lag am Samstag nach dem Etappenende 1:28,2 Minuten vor dem zweitplatzierten Russen Jewgeni Nowikow im Ford Fiesta RS. Dessen Markenkollege Ott Tänak aus Estland folgte auf Rang drei (2:20,6 Minuten zurück).

Hirvonen belegt in der WM-Gesamtwertung den zweiten Platz hinter dem Franzosen Sebastién Loeb (Citroen), der am zweiten Tag nach einem selbst verschuldeten Unfall ausgeschieden war. Loeb steht aber bereits erneut als Weltmeister fest. Für den Rekord-Champion ist es der neunte Titel in Folge. Der 12. und vorletzte WM-Lauf endet am Sonntagmittag.