New York (dpa) - In den USA und Kanada ruft ein Hersteller Sonnenspray zurück, weil mehrere Menschen Feuer fingen, nachdem sie sich damit eingesprüht hatten. 23 Sorten des «Banana Boat» Sonnen-Sprays sind von der Rückrufaktion betroffen. Vier Menschen in den USA und einer in Kanada hatten Hautverbrennungen erlitten. Sie hatten die Lotion aufgesprüht und sich dann in der Nähe von Feuer oder Funken aufgehalten, auf ihrer Haut entzündeten sich Flammen. In Deutschland sind die Produkte nicht auf dem Markt.

