München (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer sieht Chancen auf ein Spitzenergebnis bei den Landtags- und Bundestagswahlen im Herbst 2013. Seehofer nahm auf dem CSU-Parteitag für sich in Anspruch, die CSU seit dem Verlust der absoluten Mehrheit 2008 wieder nach vorne gebracht zu haben. Wenn die CSU konzentriert weiterarbeite, habe man eine riesige Chance, das Jahr 2013 zu einem der erfolgreichsten ihrer Geschichte zu machen. In den jüngsten Landtagsumfragen liegt die CSU bei 48 Prozent, was eine absolute Mehrheit im Landtag bedeuten könnte.

