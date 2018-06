Moskau (AFP) Behindert durch einen mutmaßlichen Hackerangriff hat die russische Opposition via Internet ein Komitee zur Koordinierung ihrer Protestaktionen gegen Staatschef Wladimir Putin gewählt. Schon zu Beginn der zweitägigen Abstimmung am Samstag traten Störungen bei der dafür eingerichteten Website cvk2012.org auf, wie die Organisatoren mitteilten. Sie machten eine Cyber-Attacke dafür verantwortlich. "Oh, wie sehr sie Wahlen fürchten", erklärte Oppositionsführer Alexej Nawalny in Anspielung auf die russische Führung über den Kurznachrichtendienst Twitter.

