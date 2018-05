Herning (dpa) - Das Traumfinale zwischen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov muss auf die Tischtennis-Europameisterschaft 2013 verschoben werden. Während Titelverteidiger Boll planmäßig das Halbfinale der EM in Herning erreichte, scheiterte der Olympia-Dritte Ovtcharov vorzeitig im Viertelfinale.

Das knappe 3:4 gegen den Kroaten Tan Ruiwu beendete alle Hoffnungen auf eine Einzelmedaille für den Weltranglisten-Zehnten. «Ich habe einige hohe Führungen nicht nach Hause gebracht», haderte Ovtcharov. Für «Dima» sprang der deutsche Meister Bastian Steger in die Bresche. Der Saarbrücker qualifizierte sich durch ein tolles 4:0 gegen den Mitfavoriten Wladimir Samsonow (Weißrussland) als zweiter deutscher Spieler für die Halbfinale. Damit hat er Bronze sicher. «Ich bin total erleichtert«, sagte Steger. Boll trifft an diesem Sonntag in einer Olympia-Revanche auf den Rumänen Adrian Crisan, gegen den er in London sensationell ausschied. Den zweiten Finalisten ermitteln Steger und Ruiwu.

«Manchmal ist es gut, dass in den frühen Runden Gegenwehr kommt», kommentierte Rekord-Europameister Boll seine Samstag-Auftritte. Gegen den Polen Daniel Gorak (4:2) und gegen den Kroaten Andrej Gacina (4:1) fielen dem 31 Jahre alten Linkshänder die Erfolge nicht in den Schoß. Der fantastische letzte Ballwechsel im Match gegen Gacina begeisterte die rund 1500 Fans. «So einen spektakulären Matchball hatte ich noch nie», sagte Boll.

«Gegen Crisan muss ich noch eine Schippe drauf legen», sagte der WM-Dritte. Dass es überhaupt zu einer Neuauflage des Olympia-Duells kommt, liegt an einem Lapsus von Bolls Düsseldorfer Clubkollegen Patrick Baum. Der zweimalige EM-Zweite hatte Crisan im Achtelfinale bereits besiegt, wurde aber nachträglich disqualifiziert. Der Belag seines Ersatzschlägers war um 0,05 Millimeter zu dick. Sein erster Schläger war schon vorher durch die Kontrolle gefallen.

«Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin noch nie mit meinem Schläger durchgefallen. Daher habe ich nicht gemessen. Das war mein Fehler», sagte Baum. «Das war nicht professionell», kritisierte der frühere Doppel-Weltmeister Steffen Fetzner das Verhalten des Bundesliga-Profis.

In den Doppel-Konkurrenzen siegten die Rumäninnen Daniela Dodean/Elizabeta Samara sowie Robert Gardos/Daniel Habesohn aus Österreich. Die DTTB-Damen blieben ohne Einzel-Edelmetall. Kristin Silbereisen (Kroppach) scheiterte als letzte Vertreterin im Viertelfinale mit 1:4 an Ex-Europameisterin Liu Jia aus Österreich. Silbereisen tröstete sich mit Bronze im Doppel an der Seite ihrer Kroppacher Clubkollegin Jiaduo Wu.

Für Shooting-Star Ovtcharov war der dritte Platz im Herren-Doppel mit seinem weißrussischen Partner Samsonow ein schwacher Trost. Möglicherweise kosteten ihm die zusätzlichen Auftritte einige Körner, die ihm im Einzel fehlten. Seine Bilanz für 2012 stand schon vorher fest. «Das Jahr kann ich mir hier nicht kaputt machen. Für mich war es trotzdem ein Super-Jahr.»