Neuenkirchen (dpa) - Aus dem entspannten Abend vor dem Fernseher wurde nichts: Ein Rentner aus Neuenkirchen in Niedersachsen hatte es sich am Abend im Wohnzimmer seines Hauses gemütlich gemacht, als plötzlich ein Auto die Hauswand durchschlug und ins Nebenzimmer fuhr. Dem 71-Jährigen flogen Steine und Teile des Mobiliars um die Ohren, er blieb aber laut Polizei unverletzt. Von dem Fahrer des Cabrios fehlte erst jede Spur, er hatte sich zu Fuß abgesetzt. Wenig später griffen die Beamten einen betrunkenen 22-Jährigen in der Nähe auf. Der behauptete, er sei nur Insasse, nicht aber Fahrer gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.