Los Angeles (AFP) Justin Timberlake und Jessica Biel haben geheiratet. "Die Zeremonie war schön und es war etwas ganz Besonderes, von unseren Familien und Freunden umgeben zu sein", sagten die beiden US-Stars dem Magazin "People", das mit der Neuigkeit am Freitag an die Öffentlichkeit ging. Die Feiern fanden am Mittwoch und Donnerstag statt. Zahlreiche Einzelheiten des Ereignisses wurden noch geheimgehalten. "People" will sie in seiner kommenden Ausgabe enthüllen.

