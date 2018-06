Calgary (SID) - 25 Jahre nach der Eröffnung des Olympic Oval der Eisschnellläufer in Calgary haben die Shorttracker auf der kanadischen Bahn zwei Weltrekorde aufgestellt. Im ersten Vorlauf über 1000 m verlor Yang Zhou (China) ihre Bestmarke an Valérie Maltais. Die 22-jährige Kanadierin war in 1:27,653 Minuten 1,396 Sekunden schneller als die Chinesin bei ihrem Olympiasieg am 26. Februar 2010.

Einen Überraschungscoup landete in der 500-m-Qualifikation der Russe Wladimir Grigorjew. Er drückte den Weltrekord des Südkoreaners Sung Si-bak von 40,651 auf 40,344 Sekunden. Sung hatte seine Bestzeit am 14. November 2009 in Marquette (USA) aufgestellt.

Bianca Walter (Dresden) zog als Vorlaufzweite über 1000 m direkt ins Halbfinale ein, das ihre Klubkameradin Tina Grassow nur noch über den Hoffnungslauf erreichen kann. Torsten Kroeger (Rostock) steht im 500-m-Viertelfinale, Paul Herrmann (Dresden) muss im Hoffnungslauf antreten.