New York (SID) - Die New York Knicks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen zum Saisonstart voraussichtlich auf Amar'e Stoudemire verzichten. Der Power Forward fällt wegen einer Verletzung im linken Knie zwei bis drei Wochen aus. Der 2,08 m große Amerikaner hatte zuletzt am Freitag im Test gegen Toronto 27 Minuten gespielt und dabei 18 Punkte erzielt. Die Knicks treffen bei ihrem Saisonstart am 1. November auf die Brooklyn Nets, die früheren New Jersey Nets.