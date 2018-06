München (AFP) Der neue Allianz-Finanzchef Maximilian Zimmerer hat vor der Bildung einer Immobilienblase in Deutschland gewarnt. "Ich fürchte, es könnte zu einer Blase kommen", sagte Zimmerer der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) in seinem ersten Interview nach der Übernahme des Amts bei dem Versicherungskonzern. "Die Blase wäre nicht von Großanlegern getrieben, sondern eher von Privatanlegern, die Inflation und einen Kollaps des Euro fürchten und in Sachwerte flüchten."

