Berlin (AFP) Die SPD ist nach einem kurzen Zwischenhoch in der Wählergunst wieder leicht zurückgefallen. Laut einer Umfrage des Instituts Emnid für die "Bild am Sonntag" verloren die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kamen auf 29 Prozent. Die CDU/CSU blieb demnach unverändert bei 38 Prozent. Die Grünen konnten um einen Punkt auf zwölf Prozent zulegen. Auch die Piratenpartei erholte sich leicht auf sechs Prozent (plus eins). Die Linkspartei erreichte demnach sieben Prozent (minus eins). Die FDP blieb mit vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.