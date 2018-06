Troyes (SID) - Olympique Marseille hat seine Generalprobe für das Europa-League-Duell bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gründlich verpatzt. Der frühere Champions-League-Sieger unterlag beim zuvor noch sieglosen ES Troyes mit 0:1 (0:0) und rutschte in der Tabelle der Ligue 1 hinter das mit 19 Zählern punktgleiche Starensemble von Paris St. Germain auf den zweiten Platz ab. Aufsteiger Troyes, für den Benjamin Nivet in der 89. Minute den Siegtreffer erzielte, gab durch den ersten Dreier der Saison die rote Laterne an den AS Nancy ab.

Marseille tritt am Donnerstag (21.05 Uhr/Kabel 1) mit vier Punkten auf dem Konto als Tabellenführer der Gruppe C bei der Borussia an. Der fünfmalige deutsche Meister, der am Samstag bei Werder Bremen eine bittere 0:4-Pleite kassierte, ist mit einem Zähler aus zwei Spielen Gruppendritter.