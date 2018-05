Köln (SID) - Inter Mailand hat in der italienischen Serie A Anschluss an das Spitzentrio gehalten. Der Champions-League-Sieger von 2010 siegte durch Tore von Antonio Cassano (28.) und Rodrigo Palacio (85.) mit 2:0 (1:0) gegen Catania Calcio und belegt punktgleich mit Lazio Rang vier.

Dahinter positionierte sich der AS Rom. Vor allem dank eines Doppelpacks von Pablo Osvaldo (44./56.) drehte die Giallorossi beim FC Genua 1893 einen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2 (2:2)-Sieg. Juraj Kucka (7.) und Bosko Jankovic (15.) hatten die Gastgeber früh in Führung gebracht, AS-Altstar Francesco Totti (27.) sorgte für den Anschluss, Erik Lamela (83.) machte alles klar.

Nationalstürmer Miroslav Klose war mit Lazio am Samstag auf Erfolgskurs geblieben. Der 34-Jährige traf beim 3:2 (2:0) gegen den AC Mailand in der 49. Minute mit seinem sechsten Saisontor zum vorentscheidenden 3:0 und feierte mit den Römern den dritten Ligasieg in Folge.