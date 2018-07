Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat seine Niederlagenserie in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach vier Pleiten hintereinander kamen die Franken gegen den FC Augsburg zu einem 0:0. Beide Teams enttäuschten insgesamt und erspielten sich vor 40 171 Zuschauern kaum Torchancen.

Die Nürnberger blieben mit acht Punkten nach acht Spieltagen ebenso im Tabellenkeller wie der FC Augsburg, der zwei Zähler weniger auf dem Konto hat. Zuletzt hatte der Pokalsieger von 2007 vier Pleiten in Folge kassiert. «Der Wille war da, das Schiff wieder flott zu bekommen», sagte Hecking. «Aber wir hatten nicht die Sicherheit in unserem Spiel. Und wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.»

In einem über weite Strecken schwachen Duell mit Augsburg ließ Nürnberg ebenso wie der in der Tabelle zwei Punkte schlechter platzierte Kontrahent lange jegliches Erstligaformat vermissen. Doch der FC Augsburg spielte nach der Pause kecker, war näher dran am Siegtor - Nürnbergs eingewechselter Ersatztorhüter Patrick Rakovsky rettete das Unentschieden. Damit wartet der FCA inzwischen schon seit 36 Jahren auf den ersten Sieg gegen den Club.

«Schade, dass wir die großen Chancen liegen gelassen haben», sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl. «Besser muss nur werden, dass man Tore macht», meinte der neue FCA-Manager Jürgen Rollmann. «Wenn man 0:0 spielt, dann ist es nicht so schlecht.»

Drei Neue brachte Hecking nach der 0:3-Klatsche in Freiburg. Weinzierl wechselte nur einmal nach dem ersten Bundesliga-Sieg der Saison, dem 3:1 gegen Werder Bremen. Die spektakulärste Szene in der ersten Viertelstunde war der Austausch des Spielgerätes. Mit neuem Ball und neuer Luft ging es weiter, doch das Spiel wurde einfach nicht besser. Tempo und Klasse fehlten völlig - der Tabellenstand beider Teams passte in Hälfte eins zur Leistungsfähigkeit. Bei Augsburg landeten in den ersten 45 Minuten 40 Prozent der Pässe beim Gegner, die Nürnberger waren in der Fehlpass-Statistik nur unwesentlich besser.

Nach der Pause blieb Club-Kapitän Schäfer mit Achillessehnenproblemen in der Kabine, Ersatztorhüter Rakovsky stand zum dritten Mal in der Bundesliga im Nürnberger Kasten. Der U-19-Nationalspieler, in dieser Saison achtmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen, hatte Schäfer bereits in der letzten Saison zweimal vertreten.

Der junge Keeper wäre beinahe zur tragischen Figur geworden, als er den Ball nach einer Ecke nicht festhalten konnte. Torsten Oehrl und dann Tobias Werner scheiterten nach etwas über einer Stunde an Clubspielern, die sich dem Ball entgegengeworfen hatten. Wenig später wurde Rakovsky zum Helden, pflückte einen scheinbar unhaltbaren Kopfball des eingewechselten Aristide Bancé von der Linie. Das Spiel wurde etwas besser, vor allem weil die Augsburger, bei denen in der Nachspielzeit Kapitän Paul Verhaegh verletzt ausgewechselt werden musste, mutiger nach vorne spielten.

Unzufrieden waren vor allem die Nürnberger Fans, sie forderten von ihrem Team: «Wir wollen Euch kämpfen seh'n.» Doch dafür hatten alle Nürnberger Verständnis. «Man muss sich wundern, dass sie so lange ruhiggeblieben sind» sagte Hecking.