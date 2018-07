London (SID) - Der englische Fußball-Klub FC Arsenal hat vor dem Champions-League-Spiel gegen Schalke 04 am Mittwoch (20.45/Sky) erhebliche Verletzungssorgen. Die Gunners müssen gegen die Königsblauen auf mindestens acht Spieler verzichten. Neben den beiden Torhütern Wojciech Szczesny und Lukasz Fabianski fehlten bereits beim 0:1 (0:1) am vergangenen Samstag bei Norwich City Theo Walcott, Tomas Rosicky, Laurent Koscielny, Abou Diaby, Kieran Gibbs und Bacary Sagna. Nur bei Gibbs habe er leise Hoffnung, dass er ihn gegen Schalke einsetzen könne, sagte Teammanager Arsène Wenger.

In Norwich verletzte sich zudem der für Lukas Podolski in der 65. Minute eingewechselte Alex Oxlade-Chamberlain an der Hüfte. Auch er werde am Mittwoch fehlen, sagte Wenger. Dafür steht Jack Wilshere nach über einem Jahr Verletzungspause vor seinem Comeback. Der Angreifer soll am Montag bei der Reserve Spielpraxis sammeln. Dann will Wenger entscheiden, ob Wilshere gegen Schalke auflaufen wird.