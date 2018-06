Jerusalem (AFP) In Israel hat am Sonntag eine einwöchige Katastrophenschutzübung für den Fall eines schweren Erdbebens begonnen. Die Bevölkerung müsse auf ein schweres Beben vorbereitet sein, weil sich das Land in einer seismisch sehr aktiven Region befinde, sagte der israelische Heimatschutzminister Avi Dichter im öffentlichen Rundfunk. An der Simulation einer starken Erschütterung mit tausenden Toten und Verletzten beteiligen sich unter anderem die Polizei, die Armee, die Rettungsdienste sowie mehr als 90 Gemeinden.

