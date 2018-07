Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat in einer feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz in Rom die bayerische Mystikerin Anna Schäffer und sechs andere Glaubenszeugen heiliggesprochen. Vor Zehntausenden von Menschen hob Benedikt auch die deutschstämmige Nonne Maria Anna Cope am Sonntag in den Stand der Heiligen.

Die größte internationale Aufmerksamkeit unter den neuen Heiligen der katholischen Kirche galt der Nordamerikanerin Kateri Tekakwitha, die als erste Indianerin heiligegesprochen wurde. Benedikt weist mit den Heiligsprechungen in dem von ihm ausgerufenen «Jahr des Glaubens» auf Katholiken hin, die durch Gottesnähe besonders Zeugnis ablegten.