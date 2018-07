Kuwait-Stadt (AFP) Im Golfemirat Kuwait ist die Polizei mit Gewalt gegen Proteste der Opposition gegen eine umstrittene Änderung des Wahlrechts vorgegangen. Die Polizei habe am Sonntag an drei Orten der Hauptstadt Demonstranten unter Einsatz von Tränengas daran gehindert, sich zu versammeln, wie die Organisatoren mitteilten. Sie hätten daraufhin ihre Anhänger aufgefordert, an einem anderen Ort zusammenzukommen.

