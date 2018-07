Berlin (AFP) Der lettische Ministerpräsident Valdis Dombrovskis hat sich angesichts der Schuldenkrise für eine Gehaltskürzung bei den EU-Beamten ausgesprochen. "Wir sollten die Gehälter der EU-Beamten auf den Prüfstand stellen", sagte Dombrovskis in einem Interview mit Bild.de am Sonntag. "Es ist schwer, den Bürgern in den Krisenländern klar zu machen, dass ihre Renten gekürzt werden, aber die Gehälter in Brüssel automatisch weiter steigen."

