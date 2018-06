Tripolis (AFP) Der frühere Sprecher des getöteten libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi hat seine von der Regierung in Tripolis am Samstag bekannt gegebene Festnahme in einer Tonaufnahme im Internet bestritten. In der Aufnahme, deren Echtheit zunächst nicht überprüft werden konnte, sagt ein Mann, der sich als Mussa Ibrahim vorstellt: "Mit den Nachrichten über meine Festnahme soll von den Verbrechen abgelenkt werden, die die Rebellen der NATO gegen unsere Leute in Bani Walid verübt haben." Dort würden selbst Frauen und Kinder getötet. Er selbst befinde sich gar nicht in Libyen.

