Hockenheim (dpa) - BMW-Pilot Bruno Spengler ist neuer Champion des Deutschen Tourenwagen Masters. Der Kanadier siegte beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring und feierte den ersten DTM-Titel seiner Karriere. Der 29-Jährige bescherte BMW damit gleich im ersten Jahr nach der Rückkehr in die Serie den Gesamtsieg. Spengler fing im letzten Rennen des Jahres noch den zuvor in der Fahrer-Wertung führenden Mercedes-Piloten Gary Paffett ab. Der Engländer wurde Zweiter und lag am Ende nur vier Punkte hinter Spengler.

