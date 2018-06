Madrid (AFP) Bei der Wahl in der spanischen Region Galicien haben die Konservativen von Ministerpräsident Mariano Rajoy laut Nachwahlbefragungen am Sonntag ihre absolute Mehrheit verteidigen können. Im Baskenland schaffte es unterdessen ein neu gegründetes Bündnis von Unabhängigkeitsbefürwortern nach der nationalistischen baskischen Partei PNV auf Platz zwei. Die Wahlen in den beiden Regionen galten als Test für Regierungschef Rajoy, der wegen seines Sparkurses in der Schuldenkrise in der Kritik steht.

