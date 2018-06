Kiel (SID) - Welt- und Europameisterin Janne Friederike Meyer hat bei der Baltic Horseshow in Kiel im Großen Preis von Schleswig-Holstein als beste Deutsche den dritten Rang belegt. Die Springreiterin aus Schenefeld benötigte beim Sieg des Niederländers Gert-Jan Bruggink für ihre Nullrunde im Stechen auf Grace 41,75 Sekunden. Bruggink war mit Cash Junior nur 40,89 Sekunden unterwegs und kassierte 10.000 Euro an Siegprämie. Platz zwei der mit 40.000 Euro höchstdotierten Prüfung von Kiel ging an Francois Mathy Junior aus Belgien mit Royale (41,58).

Beim zweiten Weltcup-Springen der Saison in Helsinki ritt der französische Routinier Roger Yves Bost mit der zwölf Jahre alten Stute Castle Forbes zum Sieg. Das Paar lieferte in 37,39 die schnellste Nullrunde. Bester Deutscher war Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Catoki auf Rang zwölf. Helsinki ist die zweite von zwölf Weltcup-Qualifikationen für das Finale der weltweit wichtigsten Hallenserie Ende April in Göteborg.

Zum Auftakt des Dressur-Weltcups feierte die Olympiazweite Adelinde Cornelissen im dänischen Odense einen Sieg. Die Niederländerin erzielte in der Kür mit Parzival 88,175 Punkte und verwies Dreifach-Weltmeister Edward Gal (Niederlande/80,650) mit Romanow und die Dänin Anna Kasprzak mit Donnperignon (77,825) überlegen auf die Plätze zwei und drei. Als beste Deutsche belegte Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit Dablino den siebten Platz. Das Paar brachte es auf 75,625 Zähler.