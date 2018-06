München (SID) - Mit einer Sensation endete der mit 25.000 Euro dotierte Bayern-Pokal für Dreijährige am Sonntag auf der Trabrennbahn in München-Daglfing. Der in Russland vorbereitete 316:10-Außenseiter Betterthancheckers gewann mit seinem Trainer Lew Kisselew dank eines fulminanten Endspurts den Meilenklassiker, der zu den Saison-Höhepunkten in der bayerischen Landeshauptstadt gehört.

Der Hengst, der bei seinem ersten Deutschland-Start vor einer Woche in dem Trial II zum Bayern-Pokal in Hamburg-Bahrenfeld als 26:10-Favorit nicht über Rang vier hinausgekommen war, siegte nach Kampf mit einer halben Länge vor dem lange Zeit führenden Derby-Dritten Sir Mathjis (44:10) mit dem seit vielen Jahren in Schweden (Blentarp) heimischen Conrad Lugauer im Sulky. Dieser verpasste damit seinen ersten Triumph im Bayern-Pokal knapp.

In dem mit 12.500 Euro dotierten Stutenlauf zum Bayern-Pokal stellte Georgina Corner, Gewinnerin des Arthur Knauer-Rennens (Deutsches Stutenderby), mit Fahrer Thorsten Tietz (Schöneiche) ihre Ausnahmestellung einmal mehr unter Beweis. Es war für die 12:10-Favoritin der achte Sieg beim neunten Jahresstart.