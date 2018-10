Beirut (dpa) - Nach dem verheerenden Terroranschlag mit acht Toten in Beirut hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dem libanesischen Präsidenten Michel Suleiman und Regierungschef Nadschib Mikati Unterstützung zugesagt.

In einem Telefonat mit Suleiman am Samstagabend äußerte Ban die Hoffnung, dass sich Libanon nicht von «regionalen Ereignissen» - gemeint war der Bürgerkrieg im benachbartren Syrien - beeinflussen lasse. Ban habe sein Mitgefühl ausgedrückt und seine Solidarität mit dem libanesischen Volk betont, sagte ein Sprecher Bans am Samstag in New York laut Mitteilung.

Bei der Explosion einer Autobombe im christlichen Viertel Aschrafijeh waren am Freitag acht Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Unter den Toten ist auch General Wissam al-Hassan, ein Sunnit und hochrangiger Funktionär des libanesischen Geheimdienstes, dem der Anschlag nach Ansicht von Beobachtern galt. Al-Hassan stand der anti-syrischen Zukunftsbewegung des Oppositionspolitikers Saad Hariri nahe. Viele sehen die Verantwortlichen für den Anschlag daher in Damaskus.

Al-Hassan soll nach dpa-Informationen am Sonntag an der Seite von Ex-Ministerpräsident Rafik Hariri im Zentrum von Beirut begraben werden. Der Vater von Saad Hariri war 2005 ebenfalls bei einem Bombenanschlag getötet worden. Damals war Al-Hassan sein Sicherheitschef. Auch damals machten viele Syrien verantwortlich - bewiesen werden konnte das aber nicht.

Im Libanon wurden am Samstag die Rufe nach einem Rücktritt der von der Hisbollah gestützten Regierung immer lauter. Landesweit gingen am Samstag zum nationalen Tag der Trauer insbesondere in den von Sunniten dominierten Regionen Menschen auf die Straße und forderten Ministerpräsident Mikati zum Rücktritt auf. Nach einer Krisensitzung des Kabinetts sagte dieser, er habe Präsident Suleiman den Rücktritt angeboten, bleibe jedoch auf dessen Bitte hin vorerst im Amt.

Der Ministerpräsident argumentierte: «Wir wollen kein Machtvakuum im Libanon.» Die derzeitige Regierung wurde 2011 von einem Bündnis an die Macht gebracht, das von der pro-syrischen, schiitischen Hisbollah dominiert wurde.

