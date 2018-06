Istanbul/Beirut (dpa) - Tausende Libanesen haben am Sonntag an einer Trauerkundgebung für den bei einem Bombenanschlag getöteten Geheimdienstchef Wissam al-Hassan teilgenommen.

Die am Platz der Märtyrer in der Innenstadt von Beirut versammelten Demonstranten hatten libanesische Fahnen dabei und riefen: «Wir wollen den Rücktritt dieser syrischen Regierung.» Derzeit ist im Libanon ein pro-syrisches Bündnis an der Macht - dominiert von der schiitischen Hisbollah. Tausende Sicherheitskräfte sicherten die Innenstadt ab.

In einem nahe gelegenen Polizeigebäude begann indes die offizielle Trauerfeier, zu der auch die Frau und die Kinder Al-Hassans aus Frankreich angereist waren. Unter den Teilnehmern waren auch der libanesische Präsident Michel Suleiman und Regierungschef Nadschib Mikati.

Noch am Nachmittag sollte der getötete Geheimdienstfunktionär neben dem 2005 ebenfalls bei einem Anschlag getöteten früheren Ministerpräsidenten Rafik Hariri am Märtyrer-Platz beigesetzt werden. Al-Hassan hatte Hariri als Sicherheitschef gedient. Wie bei Al-Hassan wurde auch bei Hariri über eine Beteiligung Syriens an dem Attentat spekuliert.

Bei der Explosion einer Autobombe im christlichen Viertel Aschrafijeh waren am Freitag acht Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden.

