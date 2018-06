Buenos Aires (AFP) Argentinien bringt den Streit um sein von Ghana beschlagnahmtes Segelschulschiff "Libertad" vor die Vereinten Nationen. Wie der argentinische Außenminister Hector Timerman am Samstag (Ortszeit) in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung mitteilte, gab Präsidentin Cristina Kirchner eine entsprechende Anweisung im Hinblick auf die Tagung des UN-Sicherheitsrats am Montag. Außerdem ordnete sie demnach an, bis auf den Kapitän und eine Notbesatzung alle Seeleute von Bord zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.