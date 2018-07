Washington (AFP) Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Wisconsin sind am Sonntag nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Wie TV-Sender am Sonntag berichteten, lag der Tatort in der Nähe eines Einkaufszentrums im Vorort Brookfield am Rande der Großstadt Milwaukee. Mindestens sieben Menschen hätten Verletzungen erlitten, drei von ihnen sollen sich nach unbestätigten Berichten in Lebensgefahr befinden. Vier weitere wurden laut dem Sender CNN mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.