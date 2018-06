Bogotá (AFP) Ein von den USA gesuchter kolumbianischer Drogenboss ist in Kolumbien gefasst worden. Wie die Polizei am Samstag (Ortszeit) mitteilte, wurde Óscar Sergio Asuad nach einer langen Fahndung in der südwestlichen Stadt Cali festgenommen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Florida hat gegen ihn Haftbefehl wegen Drogenhandels erlassen.

