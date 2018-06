Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Montag kaum verändert gezeigt. Nach einem etwas schwächeren Start verringerte er seine Verluste und drehte zeitweise ins Plus. Bis zur Mittagszeit sank der Leitindex im nachrichtenarmen Umfeld um 0,04 Prozent auf 7378 Punkte.

Der TecDax verlor 0,41 Prozent auf 808 Punkte. Der MDax stieg um 0,20 Prozent auf 11 499 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er bei rund 11 580 Punkten den höchsten Stand seit seiner Einführung 1996 erreicht.

Laut Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Luxemburg rüsten sich die Märkte für positive Überraschungen. «Der Datenkalender ist voll, unter anderem mit den Bruttoinlandsbericht der USA und dem chinesischen Einkaufsmanagerindex für Oktober, der erstmals Einblicke in das vierte Quartal geben wird.»

Mit plus 3,16 Prozent auf 1,565 Euro waren die Commerzbank-Aktien Favorit im Dax. Die Papiere der Deutschen Bank folgten mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 34,975 Euro. Börsianer sahen in den Gewinnen zum Teil eine Gegenbewegung von den zum Teil sehr ausgeprägten Kursverlusten vom vergangenen Freitag, als der europäische Branchenindex mehr als zwei Prozent abgegeben hatte.

Ähnlich wie in ganz Europa zählten Autowerte im Dax dagegen zu den größten Verlierern. Betroffen waren dieses Mal vor allem die Aktien der Zulieferer. Die Continental-Papiere etwa gaben um 0,74 Prozent nach. Im MDax verloren die Titel von ElringKlinger 0,76 Prozent und die von Leoni 0,49 Prozent. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung und des Marktumfeldes verschiebt Europas größter Hersteller von Bordnetzsystemen seine Profitziele, wie Vorstandschef Klaus Probst der «Financial Times Deutschland» sagte.

Gegenüber der «Wirtschaftswoche» sprach darüber hinaus ATU-Geschäftsführer Christian Schmitz davon, dass die Preise für Winterreifen «aktuell deutlich niedriger» seien als im Vorjahreszeitraum.