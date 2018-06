Sarajevo (AFP) Ein bosnischer Muslim ist zu Fuß die rund 5700 Kilometer bis nach Mekka gepilgert. Er sei in der heiligen Stadt des Islam angekommen, verkündete Senad Hadzic am Montag auf seiner Seite im Online-Sozialnetzwerk Facebook. Der 47-Jährige war im Dezember vergangenes Jahres aufgebrochen. Während seiner Pilgertour erlebte er nach eigenen Angaben Temperaturen von minus 35 Grad in Bulgarien bis zu 55 Grad in Jordanien.

