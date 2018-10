Berlin (dpa) - Mit einem interaktiven Comedy-Format geht heute der erste eigene deutsche Themen-Kanal beim Videoportal YouTube an den Start. Die neue Comedy-Show «Ponk» sei auf TV-Niveau gedreht und nur bei YouTube zu sehen, teilte die Produzentin Mediakraft Networks am Sonntag in Köln mit.

Mit Ponk beschreite man vollkommen neue Wege. Im Mittelpunkt der Comedy steht eine Kölner WG. Nach den ersten Ausgaben könnten die Nutzer abstimmen, wie es weitergehen solle.

Anfang Oktober hatte YouTube den Start von zunächst zwölf Sparten-Kanälen in Deutschland angekündigt. Über 60 Kanäle sollen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA zu Themen wie Gesundheit, Wellness, Sport, Musik oder Comedy über die Plattform laufen.

Die Google-Tochter will damit vor allem das Geschäft mit Internet-Werbung weiter vorantreiben. Direkte Konkurrenz zum Fernsehen sollen die sogenannten Original Channels allerdings nicht sein, YouTube versteht das Angebot als Ergänzung.

