Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat ein Verbot anonymer Hinweise im Internet abgelehnt. "Den anonymen Brief an die Polizei gab es schon immer" sagte Friedrich der Zeitung "Die Welt" (Dienstagsausgabe). Der Minister äußerte sich vor dem Hintergrund der Debatte um anonyme Plagiatsvorwürfe gegen Politiker - so wie aktuell gegen Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU).

