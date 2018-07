Bückeburg (AFP) Der niedersächsische Staatsgerichtshof in Bückeburg hat die CDU/FDP-Landesregierung in Hannover wegen ihrer Informationspolitik im Zusammenhang mit der Affäre um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff gerügt. Die obersten Landesrichter stellten in einem am Montag verkündeten Urteil zu einer SPD-Klage fest, das Kabinett unter Ministerpräsident David McAllister (CDU) habe den Landtag nicht in dem Maße informiert, wie es die Landesverfassung vorschreibt. Der festgestellte Verfassungsverstoß hat indes keine über die Rüge hinausgehenden Folgen.

