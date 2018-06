München (SID) - Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina hat für sein Debüt beim Deutschland-Cup in München (9. bis 11. November) vier NHL-Stars nominiert. Neben Christian Ehrhoff, Dennis Seidenberg, Marcel Goc und Alexander Sulzer, die aufgrund des Lockouts in der nordamerikanischen Profiliga derzeit alle bei deutschen Klubs spielen, berief der Italo-Kanadier auch die beiden Schweden-Legionäre Alexander Barta und Marcel Müller in den 42-köpfigen Kader. Als einziger Neuling darf Verteidiger Sören Sturm vom EHC München auf sein Nationalmannschafts-Debüt hoffen.

Zwar wird das Aufgebot zum Start des Traditionsturniers noch reduziert, dennoch will Cortina die Spiele gegen Kanada (9. November/19.45 Uhr), die Schweiz (10. November/16.15) und die Slowakei (11. November/16.45) zum Kennenlernen und Experimentieren nutzen.

"Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten gefunden und müssen uns jetzt schon auf das vorbereiten, was uns im Februar erwartet", sagte der Coach des DEL-Klubs EHC München. Mitte Februar steht für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) das enorm wichtige Olympia-Qualifikationsturnier in Bietigheim auf dem Programm.