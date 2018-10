München (SID) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat knapp eine Woche nach dem historischen 4:4 in der WM-Qualifikation gegen Schweden erstmals Fehler eingeräumt. Von seinem Weg zur WM 2014 in Brasilien will er sich aber trotz der heftigen Kritik nicht abbringen lassen. Auch den Vorwurf, möglicherweise nicht mehr die nötige Kraft und Motivation für seine Aufgabe aufzubringen, wies der 52-Jährige klar zurück.

"Das ist eine unglaublich spannende Aufgabe mit diesen hervorragenden Spielern mit charakterlicher Klasse. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich mit solchen Spielern arbeiten kann", sagte Löw am Montag im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Offen räumte er aber immerhin Fehler beim Coaching der Nationalmannschaft ein, die am vergangenen Dienstag erstmals in der langen DFB-Historie noch einen 4:0-Vorsprung verspielt hatte. Er könne die Diskussionen "absolut" nachvollziehen: "Ich konnte auch nicht glauben, dass das Spiel kippt. Ich hätte in der Schlussphase mit einer Auswechslung ein Signal an die Mannschaft senden und noch etwas stoppen können. So etwas habe ich in 20 Jahren auch noch nicht erlebt. Daraus lerne auch ich."

Seinen Führungsstil wird der Bundestrainer aber auch in Zukunft nicht ändern. "Ich halte nichts von einem Ton wie auf dem Kasernenhof. Wir setzen auf Kommunikation, natürlich geben wir die Richtung vor. Das haben wir die letzten Jahre auch kompromisslos gemacht, wenn es um die sportlichen Dinge ging. Daher bin ich von unserem Weg weiter überzeugt, den wir weiter gehen werden, ohne blind für Verbesserungen zu sein. Festzuhalten bleibt: Diese Mannschaft hat sich trotz allem hervorragend entwickelt", unterstrich der DFB-Coach.

Seine Führungsspieler nahm er bei aller Kritik in Schutz, auch wenn sich Löw in den letzten 30 Minuten des Schweden-Spiels gewünscht hätte, "dass wir genau dann, wenn die spielerische Ausrichtung nicht mehr so stimmt, auch ein positives, aggressives, dominantes Auftreten unter Druck zeigen. Wir hätten diesem Druck standhalten können. Wir alle." Es gelte nun, "daran zu arbeiten".