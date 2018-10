Berlin (dpa) - Joachim Löw hat bei der ersten Aufarbeitung des bitteren 4:4 gegen Schweden eigene Fehler eingeräumt und zugleich eine konsequente Arbeit an den Schwächen der deutschen Nationalmannschaft angekündigt.

«Die aktuelle Situation hilft uns, die Weichen jetzt nochmals richtig zu stellen. Insofern hat es vielleicht auch etwas Positives. Das ist mir lieber, als wenn wir im Herbst 2013 feststellen müssen, dass wir in so eine negative Situation rutschen», erklärte der Fußball-Bundestrainer in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. Von seiner Grundphilosophie aber werde er nicht abweichen, betonte Löw.